Кто станет победителем «Конкурса американской песни» 2020 года в Кыргызстане?

Конкурс американской песни будет транслироваться в прямом эфире на канале TV1 KG Шаары и на YouTube в 17:00.

Десять учащихся средних школ и восемь студентов университетов, которые были выбраны лучшими из более чем 700 конкурсантов со всего Кыргызстана, будут бороться за шанс выиграть конкурс американской песни 2020 года в пятницу, 20 ноября. Конкурс американской песни будет транслироваться в прямом эфире на канале TV1 KG Шаары и на YouTube в 17:00. Об этом сообщает посольство США в КР.

Сообщается, что финал будет оценивать компетентное жюри, в состав которого войдут представитель Министерства образования, популярный певец Мирбек Атабеков, американский исполнитель Бен Райт из музыкальной группы «Henhouse Prowlers» и представитель посольства США.

«600 учеников из 65 средних школ Ошской, Нарынской, Таласской областей и города Бишкек участвовали в конкурсе американской песни в этом году. Более ста студентов из семи университетов Бишкека и Оша соревновались в региональных конкурсах, прежде чем лучшие из них были отобраны для участия в финале. Чтобы получить шанс участвовать в республиканском конкурсе, участники разучивали и представляли песни американских исполнителей на суд опытных судей на региональном и областном уровнях», - говорится в сообщении посольства США в КР.

С 2014 года посольство США ежегодно проводит конкурс американской песни в партнерстве с общественным фондом «Фонд Sun People», чтобы стимулировать учащимся средних школ и университетов овладевать английским языком и узнавать больше об искусстве и культуре США через исполнение песен известных исполнителей из США на английском языке. В этом году конкурс впервые проводится в виртуальном режиме. Для того, чтобы защитить участников, судей и технический персонал от пандемии, участники записали музыкальные ролики профессионального качества. Эти видеоклипы будут транслироваться для судей и зрителей из студий, расположенных по всему Кыргызстану. Кыргызские и американские судьи из будут просматривать видео через онлайн-платформу находясь в Бишкеке и Америке.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале American Song Contest и TV1KG Шаары в пятницу 17:00, 20 ноября. Не пропустите! Кто знает, может быть вы увидите рождение новой звезды?

Источник: Кабар