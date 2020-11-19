Депутат Эмиль Токтошев вызван на допрос в МВД

Депутат Эмиль Токтошев вызван на допрос в МВД

Депутата Жогорку Кенеша Эмиль Токтошева вызвали на допрос в Следственную службу МВД. Фотография повестки опубликована в соцсетях.

В повестке написано, что он вызван в качестве свидетеля. Он должен явиться в МВД 20 ноября.

Ранее на допрос по событиям 5-6 октября в Бишкеке были приглашены депутаты Жанар Акаев и Мирлан Жеенчороев.

Источник: svodka.akipress.org