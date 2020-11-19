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Депутат Рыскелди Момбеков вызван на допрос в МВД

Депутат Рыскелди Момбеков вызван на допрос в МВД

Депутата Жогорку Кенеша Рыскелди Момбекова вызвали на допрос в Следственную службу МВД.

Как говорится в повестке, что Момбеков вызван в качестве свидетеля. Он должен явиться в МВД 20 ноября.

Также на допрос по событиям 5-6 октября в Бишкеке были приглашены депутаты Жанар Акаев, Мирлан Жеенчороев и Эмиль Токтошев.

Источник: svodka.akipress.org

           

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