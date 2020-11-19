Депутат Рыскелди Момбеков вызван на допрос в МВД
Депутата Жогорку Кенеша Рыскелди Момбекова вызвали на допрос в Следственную службу МВД.
Как говорится в повестке, что Момбеков вызван в качестве свидетеля. Он должен явиться в МВД 20 ноября.
Также на допрос по событиям 5-6 октября в Бишкеке были приглашены депутаты Жанар Акаев, Мирлан Жеенчороев и Эмиль Токтошев.
Источник: svodka.akipress.org
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