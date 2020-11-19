«Финполиция» задержала экс-директора театра оперы и балета
Он заключил заведомо невыгодный договор, в результате чего госбюджету нанесен ущерб на сумму более 1 млн. сомов
Сотрудники ГСБЭП (Финансовая полиция) задержали бывшего гендиректора Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева гр. «О.Б.» по факту злоупотребления должностным положением.
Установлено, что бывший директор указанного государственного учреждения, злоупотребляя своим должностным положением, вопреки интересам государства, а также интересам культуры и искусства заключил заведомо невыгодный договор, в результате чего госбюджету нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму более 1 миллиона сомов.
Сегодня, 19 ноября, Первомайский районный суд Бишкека изберет задержанному меру пресечения.
Пресс-служба ГСБЭП
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