«Финполиция» задержала экс-директора театра оперы и балета

«Финполиция» задержала экс-директора театра оперы и балета

Он заключил заведомо невыгодный договор, в результате чего госбюджету нанесен ущерб на сумму более 1 млн. сомов

Сотрудники ГСБЭП (Финансовая полиция) задержали бывшего гендиректора Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева гр. «О.Б.» по факту злоупотребления должностным положением.

Установлено, что бывший директор указанного государственного учреждения, злоупотребляя своим должностным положением, вопреки интересам государства, а также интересам культуры и искусства заключил заведомо невыгодный договор, в результате чего госбюджету нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму более 1 миллиона сомов.

Сегодня, 19 ноября, Первомайский районный суд Бишкека изберет задержанному меру пресечения.

Пресс-служба ГСБЭП