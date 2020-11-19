Дела мигрантов начали налаживаться

В связи с коронавирусом, который охватил весь мир, резко сократился объем денег, которые переводили трудовые мигранты.



Что тут скрывать, поступающие от трудовых мигрантов из России и Казахстана деньги облегчают условия жизни сотни тысяч семей в Кыргызстане и помогают кыргызскому правительству. Тысячи семей живут за счет денег, которые трудовые мигранты добывают тяжелым трудом на чужбине. Поэтому от доходов трудовых мигрантов напрямую зависит экономика страны, уровень жизни народа.

В связи с коронавирусом, который охватил весь мир, резко сократился объем денег, которые переводили трудовые мигранты. Но есть и радостная новость, в последние два месяца этот показатель имеет положительную динамику. В сентябре текущего года мигранты перевели 266,2 млн долларов, или на 28,8 млн долларов больше, чем в августе. Если сравнивать это с аналогичным показателем прошлого года, то сумма денежных переводов выросла на 54,1 млн долларов. Это на 49,1 млн долларов больше, чем в декабре прошлого года.

В общей сложности за девять месяцев текущего года переведено 1 млрд 728,8 млн долларов. Это на 463,12 млн долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 1 млрд 692 млн долларов денежных переводов приходится на трудовых мигрантов из России.

Источник: газета «Майдан.kg» №43 от 18.11.2020 / стр. 10