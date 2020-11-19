Катар оплатит операции на сердце 81 кыргызстанцу
В Министерстве здравоохранения 17 ноября состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Государства Катар в Кыргызстане Абдуллы Ас-Сулайти и министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, в ходе встречи стороны обсудили механизмы бесплатного хирургического вмешательства 81 пациенту с заболеваниями сердца, а также пути двустороннего сотрудничества в области здравоохранения.
«Государство Катар всегда оказывало помощь сектору здравоохранения. В начале пандемии Катарский благотворительный фонд предоставил министерству средства индивидуальной защиты на сумму $50 000, а также 420 кислородных концентраторов для борьбы с коронавирусом. В этой связи я хотел бы лично поблагодарить вас и благотворительную организацию», — сказал министр.
В завершение встречи министр поручил руководству кардиохирургического центра срочно уточнить список пациентов которые стоят в очереди для проведения операции, и кардиохирургов, которые будут проводить операции.
Источник: Элгезит
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