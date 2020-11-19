Жанара Акаева и Мирлана Жеенчороева вызвали на допрос в МВД

Жанара Акаева и Мирлана Жеенчороева вызвали на допрос в МВД

По предварительным данным, депутаты будут проходить в деле свидетелями

Депутатов Жогорку Кенеша Мирлана Жеенчороева и Жанара Акаева вызвали на допрос в МВД. Об этом Vesti.kg сообщили в МВД.

В министерстве уточнили, что они будут проходить свидетелями, однако не сказали, по какому делу.

Оба нардепа вызваны на допрос 19 ноября.

Источник: vesti.kg