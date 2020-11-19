Власти России приостановили сроки миграционного учета для иностранцев до 15 декабря – МИД КР

Власти России приостановили сроки миграционного учета для иностранцев до 15 декабря – МИД КР

Власти России приостановили сроки миграционного учета для иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызстана до 15 декабря, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

По ее данным, в соответствии с информацией Главного управления по вопросам миграции МВД России, в соответствии с Указами президента РФ от 18 апреля и 23 сентября 2020 года «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», посольство применительно к гражданам КР сообщает следующее:

- на период с 15 марта по 15 декабря 2020 г. включительно приостановлено течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан КР в РФ, а также сроков, на которые граждане КР поставлены на миграционный учет, в случае если такие сроки истекают в указанный период;

- в обозначенный период гражданину КР и принимающей стороне не требуется продление сроков миграционного учета;

- постановка на миграционный учет гражданина КР, срок действия которой истек в период с 15 марта по 15 декабря 2020 г. является действительным в течение 276 дней с даты окончания срока ее действия, в том числе для получения государственных услуг (в случае фактического проживания по заявленному месту пребывания);

- при перемене гражданином КР места жительства (пребывания) он подлежит регистрации по месту жительства (учету по месту пребывания) в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июня 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»;

- при обращении гражданина КР или принимающей его стороны в территориальный орган МВД России по вопросу осуществления миграционного учета в РФ соответствующая государственная услуга предоставляется в полном объеме;

- сроки добровольного выезда из РФ граждан КР, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда из РФ, о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности пребывания (проживания) в РФ также продлено до 15 декабря 2020 года, включительно.

Отмечается, что по 15 декабря 2020 года включительно в отношении граждан КР (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых из мест лишения свободы, или нарушивших законодательство о государственной границе РФ, или создающих угрозу национальной безопасности РФ, в том числе выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, или оказывающих содействие в совершении террористических (экстремистских) актов либо совершающих их, а равно иными действиями поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность) не принимаются решения об административном выдворении, депортации, решения о сокращении срока временного пребывания в РФ, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы.

Также указом президента РФ от 23 сентября 2020 года № 580 в Указ президента РФ от 18 апреля 2020 года № 274 введен дополнительный пункт, согласно которому на период до 15 декабря 2020 года включительно разрешен выезд граждан КР из РФ в КР (без осуществления транзитного проезда через территории иных иностранных государств) по документам, которые удостоверяют их личность и признаются в РФ в этом качестве, в случае если сроки действия таких документов истекли после 14 марта 2020 года.

Источник: Кабар