(Фото) И.о.президента Талант Мамытов принял посла России Николая Удовиченко. Что обсудили?

Тесное взаимодействие парламентов двух стран служит прочной основой для строительства созидательных отношений.

Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 18 октября, принял Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в КР Николая Удовиченко.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии политического и экономического сотрудничества между странами, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

И.о.президента выразил благодарность российской стороне за поддержку в преодолении политического кризиса, а также всестороннее содействие КР в сложный для страны период, связанный с пандемией коронавирусной инфекции.

Талант Мамытов отметил необходимость увеличения количества совершаемых регулярных авиарейсов между странами.

«Граждане допускаются на рейс только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, что минимизирует риск проникновения нового коронавируса на территории наших стран. Эти меры также способствуют поддержанию режима эпидемиологической безопасности, и мы уже можем вернуться к полноценной жизнедеятельности и взаимодействию между нашими странами» — подчеркнул Талант Мамытов.

И.о.главы государства также отметил, что особое место в налаживании и укреплении отношений между государствами занимает межпарламентское сотрудничество.

«Тесное взаимодействие парламентов двух стран служит прочной основой для строительства созидательных отношений. Сотрудничество между Жогорку Кенешем и Федеральным Собранием России поддерживается в рамках МПА СНГ и Парламентской Ассамблеи ОДКБ, а также ряда других межпарламентских организаций», — сказал он.

Николай Удовиченко, в свою очередь, подчеркнул, что российская сторона дорожит двусторонними отношениями с Кыргызстаном, имеющими стратегический и союзнический характер — между государствами поддерживаются интенсивные политические связи и политический диалог.

Он добавил, что Россия заинтересована в полной стабилизации политической ситуации в Кыргызстане и в дальнейшем продолжении взаимовыгодного сотрудничества.

Источник: Кабар