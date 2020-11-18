Дела о коррупции и незаконном обогащении Алмазбека Атамбаева объединят
В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении Алмазбека Атамбаева по факту коррупции при покупке земельного участка в селе Кой-Таш.
Во время судебного заседания гособвинители сообщили, что в производстве суда имеются другие уголовные дела, которые необходимо объединить.
В частности, прокуроры просили объединить дела по незаконному обогащению, где обвиняемым также проходит бывший депутат парламента Аскарбек Шадиев, а также эпизод с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Дело связано с Субихи Пархати. В 2017 году Алмазбек Атамбаев, по версии следствия, получил от него 54 миллиона сомов за продажу ОсОО «НПФ «Форум».
Напомним, что Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции при совершении сделки приобретения и дальнейшего пользования земельным участком в селе Кой-Таш.
По версии следствия, действующий на тот момент глава государства выкупил землю у супруги Албека Ибраимова. Именно после продажи участка последний стал мэром столицы.
Напомним, что в производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года — идут судебные процессы. Алмазбек Атамбаев также проходит фигурантом по делу об организации массовых беспорядков 9 октября.
Источник: 24.kg
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