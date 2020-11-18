Почему Самат Ибраев хочет быть кандидатом?

Все это может быть связано с его сыном, обвиняемом в хищении 500 млн сомов и задержанным в Болгарии.

Только для считанных людей президентские выборы в Кыргызстане являются возможностью занять самый высокий пост в стране, ну а другие кандидаты хотят распиарить себя, чтобы их имя было на слуху. За них не проголосуют даже родственники, не говоря о других избирателях. Они сами прекрасно это осознают. Ну а что плохого в том, чтобы вписать свое имя в избирательный бюллетень, отметить в биографии, что ты был кандидатом в президенты?

Теперь же мы начали думать, что некоторые люди преследуют личные, меркантильные цели, когда выдвигают свою кандидатуру в президенты. Один из тех, кто подал свое заявление в кандидаты в президенты, депутат ЖК Самат Ибраев оставил такое впечатление. Судя по тому, что мы знаем, господин Самат не столь амбициозен. Он один из тех, кто рад оставаться на должности депутата ЖК. Так почему он захотел стать президентом?

Все это может быть связано с его сыном, обвиняемом в хищении 500 млн сомов и задержанным в Болгарии. Сейчас он в следственном изоляторе в связи с возбужденным уголовным делом. Очевидно, что отец предпримет все усилия, чтобы освободить сына из тюрьмы. Возможно своим решением Самат Ибраев хочет вступить в торги с основным кандидатом и облегчить участь своего сына. У нас так и принято – кандидат выбывает из борьбы в пользу другого кандидата. Поэтому не удивляйтесь, если он отзовет кандидатуру до начала официальной части выборов.

Источник: газета «Майдан.kg» №43 от 18.11.2020 / стр. 10