Алмазбек Атамбаев заявил отвод гособвинителям
В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева по факту коррупции при покупке земельного участка в селе Кой-Таш.
В ходе заседания Атамбаев заявил ходатайство об отводе прокуроров, участвующих в судебном процессе. По его словам, гособвинителей подставили и они вынуждены сидеть на заседании под давлением. «Пусть на их место сядут те, кто сфабриковал это дело. Они вынуждены сидеть тут под давлением. Девчат тоже жалко», — сказал экс-президент.
Председательствующий на заседании судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Напомним, что бывшего президента обвиняют в коррупции при при покупке и дальнейшего пользования земельным участком в селе Кой-Таш. По версии следствия, Алмазбек Атамбаев выкупил землю у жены, Албека Ибраимова, после чего последний стал мэром Бишкека.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!