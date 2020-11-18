Алмазбек Атамбаев заявил отвод гособвинителям

Алмазбек Атамбаев заявил отвод гособвинителям

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении экс-президента Алмазбека Атамбаева по факту коррупции при покупке земельного участка в селе Кой-Таш.

В ходе заседания Атамбаев заявил ходатайство об отводе прокуроров, участвующих в судебном процессе. По его словам, гособвинителей подставили и они вынуждены сидеть на заседании под давлением. «Пусть на их место сядут те, кто сфабриковал это дело. Они вынуждены сидеть тут под давлением. Девчат тоже жалко», — сказал экс-президент.

Председательствующий на заседании судья удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, что бывшего президента обвиняют в коррупции при при покупке и дальнейшего пользования земельным участком в селе Кой-Таш. По версии следствия, Алмазбек Атамбаев выкупил землю у жены, Албека Ибраимова, после чего последний стал мэром Бишкека.

Источник: Элгезит