Конституционная реформа в КР: Главный свод законов должен быть обращён к людям - российский политолог

Главный свод законов должен быть обращён к людям - российский политолог

ВКыргызской Республике проводились неоднократные Конституционные реформы, которые характеризовались противоречивостью и незавершенностью результатов. Поэтому в этот раз, если власть в очередной раз всерьёз заговорила об этом, как об острой необходимости следует исправить всё то, что доселе мешало всестороннему развитию государства и общества в Кыргызстане.

Как рассказал российский политолог Марк Антонов, «конституционные реформы в разные годы назревали практически во всех бывших республиках, некогда входивших в состав СССР. Это, прежде всего, говорит о том, что молодые государства, получив свободу и независимость, не сразу могли понять своё место и роль в системе координат собственного политического курса, а также в области международных отношений. Конституция и её написание, это скорее эволюционный процесс, который сейчас и переживают практически все без исключения на постсоветском пространстве. Страны, которые находятся на данной территории (СНГ), до сих пор в поиске собственного самоопределения. Ничего в этом предосудительного и тем более критического нет. Выстраивание внутриполитических систем, это долгий процесс, который необходим для дальнейшего статуса государственного и политического развития. В Кыргызстане данная проблема также назрела. По мнению многих экспертов именно из-за многих неясностей в основном своде законов до сих пор нет политической стабильности в стране».

Надо сказать то, что исследования подтверждают, что большая часть конституций, действующих в современных государствах, корректировалась. Это коснулось и «старейших» конституций, и достаточно новых основных законов, принятых на постсоветском пространстве. Обобщение современного опыта конституционных реформ, произошедших в последнее десятилетие, позволяет обнажить ряд новых проблем в конституционном праве, требующих своего разрешения, в том числе ввиду необходимости учета международных демократических правовых стандартов.

«Отмечу, что заявленное проведение очередной Конституционной реформы в Кыргызстане вполне подоспело и с точки зрения времени и актуальности проблематики. Мир в последнее время стремительно начал меняться. Меняется и вектор развития международных отношений. В это время как раз стоило заглянуть в основной закон Кыргызстана. Многие аспекты будут изменены, без сомнений. Главное, чтобы они были эффективны. Важно внести ясность в регламентацию обязанностей, в частности, это касается президентских полномочий. Я был одним из тех, кто в своё время выступал с критикой относительно перехода КР к парламентской форме правления. Парламентаризм, это сложный, долгий эволюционный период. Ни одна из стран бывшего Советского Союза по объективным причинам не готова к такому повороту в государственном управлении. Парламентаризм, это ментальная готовность и чистое осознание всего того, что будет возложено на алтарь государства. Просто так объявить, что та или иная страна теперь парламентская по форме правления нельзя. К этому должны сложиться предпосылки, а главное готовность. Чего в Кыргызстане не наблюдалось. Я не говорю о том, что парламент и весь депутатский корпус в КР недееспособный, но он пока объективно не готов быть основополагающим в решении многих жизненно важных аспектов политической и общественной жизни», - сказал политолог.

Многие эксперты, как местные, так и зарубежные отмечали, что Конституция Кыргызстана не совершенна, поэтому внесение изменений, поправок имеет регулярную основу. Конституционная реформа в КР подоспела как раз вовремя. Но важно не проявить спешки, которая, как показала история, ни к чему хорошему не привела. Если вновь в воздухе повис вопрос Конституционной реформы, значит, основной свод законов Кыргызстана неэффективен, и теперь нужно грамотно сесть и выделить именно те моменты, которые смогут по-настоящему изменить ход вещей, который повлияет, в свою очередь, на дальнейшую, как политическую, так и общественную стабильность и развитие.

«Очень важно, чтобы Конституционная реформа смогла достичь главного, дойти до каждого гражданина КР, войти в каждый дом, и поселиться в умах общественности. Конституция – это основной свод законов, правил, норм, обязанностей, свобод, в общем, это всё то, с чем мы соприкасаемся на каждодневной основе. По-сути, от правильности и простоты написания Конституции зависит исполнение законности на практике. Кыргызстану нужно навести порядок, как на высоких этажах политической элиты, так и там, где кипит основная жизнь простых граждан. Именно на них нужно тоже опереться. Люди, многие про это забывают на постсоветском пространстве, играют первостепенную роль в жизни государства. И именно к ним должен быть обращён главный свод законов Кыргызской Республики», - подытожил политолог.

Исходя, из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что Конституционная реформа нужна. Она призвана укрепить кыргызскую государственность и весь народ республики.

Антон Кубицкий

Источник: ИАЦ «Кабар»