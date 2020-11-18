В Бишкеке закрыли 25 маршрутных линий. Водители увольняются

В Бишкеке закрыли 25 маршрутных линий, потому что водители увольняются.
Об этом сообщил начальник управления городского транспорта столицы Нурлан Атыканов в интервью «Биринчи радио».
По его словам, в Бишкеке наблюдается острая нехватка водителей общественного транспорта, в частности маршруток.
«Водители увольняются, потому что их не устраивает выручка, нет рентабельности. У тех, кто работает до сих пор, большой пассажиропоток, так они и держатся. Мы не специально закрывали определенные маршруты, как многие думают», — подчеркнул Нурлан Атыканов.
Чиновник отметил, что несколько лет назад на линию ежедневно выходили 2 тысячи 600 маршрутных такси, а сегодня из-за нехватки водителей и авто — около 1 тысячи 500.
Источник: 24.kg
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