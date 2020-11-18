Глава МИД Кыргызстана посетит Таджикистан. Стороны обсудят вопрос по границам

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев 19-20 ноября посетит Таджикистан.

Об этом сообщает МИД КР.

В ходе визита будут рассмотрены вопросы кыргызско-таджикского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, а также актуальные вопросы многостороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес.

Особое внимание будет уделено дальнейшей работе сторон по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы и двусторонней работе на уровне правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана.

Источник: kg.akipress.org