Глава МИД Кыргызстана посетит Таджикистан. Стороны обсудят вопрос по границам

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев 19-20 ноября посетит Таджикистан.
Об этом сообщает МИД КР.
В ходе визита будут рассмотрены вопросы кыргызско-таджикского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, а также актуальные вопросы многостороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес.
Особое внимание будет уделено дальнейшей работе сторон по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы и двусторонней работе на уровне правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана.
Источник: kg.akipress.org
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