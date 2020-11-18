Жайнак Усен уулу просит суд восстановить его в должности главы КТРК

Экс-глава КТРК Жайнак Усен уулу подал в суд на Наблюдательный совет КТРК КР.
Об этом редакции VB.KG сообщили источники.
Бывший гендиректор гостелеканала подал в суд исковое заявление о восстановлении его на работу.
Первое слушание дела состоялось вчера, 17 ноября, в Ленинском районном суде Бишкека. Следующее заседание назначено на 26 ноября. Как отмечают юристы КТРК, со стороны Наблюдательного совета нарушений нет.- Есть все подтверждающие доказательства, включая протоколы, многочисленные видео и аудио записи, - говорят они.
Отметим, глава КТРК Жайнак Усен уулу написал заявление об отставке по собственному желанию.Источник: vb.kg
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