Узбекистан и США намерены активизировать двустороннее взаимодействие
В ходе встречи главы МИД РУз в г.Вашингтоне с помощником Государственного секретаря США, главой Бюро по демократии, правам человека и труду Робертом Дестро были обсуждены перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях.
Как сообщает сегодня пресс-служба МИД РУз, в ходе беседы американская сторона проинформирована о проводимых в Узбекистане масштабных реформах и достигнутых результатах в области обеспечения основных свобод и прав человека, борьбы с коррупцией, свободы СМИ, искоренения принудительного труда, развития институтов гражданского общества.
Американский дипломат дал высокую оценку принимаемым под руководством Президента Шавката Мирзиёева мерам по демократизации страны, либерализации общества и укреплению верховенства закона.
Стороны подтвердили приверженность активизации узбекско-американского взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении.
Глава МИД РУз Абдулазиз Камилов находится в США с рабочим визитом.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!