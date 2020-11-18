Узбекистан и США намерены активизировать двустороннее взаимодействие

Узбекистан и США намерены активизировать двустороннее взаимодействие

В ходе встречи главы МИД РУз в г.Вашингтоне с помощником Государственного секретаря США, главой Бюро по демократии, правам человека и труду Робертом Дестро были обсуждены перспективные направления дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях.

Как сообщает сегодня пресс-служба МИД РУз, в ходе беседы американская сторона проинформирована о проводимых в Узбекистане масштабных реформах и достигнутых результатах в области обеспечения основных свобод и прав человека, борьбы с коррупцией, свободы СМИ, искоренения принудительного труда, развития институтов гражданского общества.

Американский дипломат дал высокую оценку принимаемым под руководством Президента Шавката Мирзиёева мерам по демократизации страны, либерализации общества и укреплению верховенства закона.

Стороны подтвердили приверженность активизации узбекско-американского взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении.

Глава МИД РУз Абдулазиз Камилов находится в США с рабочим визитом.

Источник: Кабар