Правительство из-за подорожания будет регулировать цены на некоторые продукты

Правительство из-за подорожания будет регулировать цены на некоторые продукты

Правительство готовит постановление о введении государственного регулирования на некоторые виды продовольственных товаров. В октябре продукты в Кыргызстане к декабрю 2019 года подорожали на 8,9%, что стало самым большим ростом цен среди стран ЕАЭС.

О планах регулировать цены на продовольствие на встрече со спикером парламента и исполняющим обязанности президента Талантом Мамытовым сообщил и. о. премьер-министра Артем Новиков. Он рассказал, что также проводятся переговоры с импортерами для формирования необходимого объема запасов.

«По пяти наименованиям продовольствия запасы имеются с избытком. С крупными реализаторами разрабатывается механизм доступа к социально значимым товарам для недопущения роста цен», — сказал Новиков, заверив, что перебоев с обеспечением продовольственными товарами в стране не будет.

И. о. премьера также сообщил о планах кабмина временно запретить вывоз социально значимых товаров.

Общая инфляция в октябре относительно декабря 2019 года в Кыргызстане составила 5,3%. Больше всего, на 8,9%, подорожали продовольственные товары с учетом алкогольных напитков и табачных изделий. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,5%, на услуги - на 1,7%.

Источник: Азаттык