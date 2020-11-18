Ряд депутатов предлагают провести референдум по Конституции 10 января. Проект новой Конституции

Законопроект инициировали 80 депутатов парламента.
Ряд депутатов предлагают провести референдум по внесению изменений в Конституцию КР 10 января 2021 года. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение, сообщается на сайте Жогорку Кенеша.
Законопроект инициировали 80 депутатов парламента.
В справке обосновании говорится, что необходимость конституционной реформы обусловлена множеством факторов, в числе которых существующие противоречия и пробелы в положениях действующей Конституции, неэффективность установленной системы власти и отсутствие механизмов ее ответственности. Указанные обстоятельства не стали правовыми инструментами для реальных продвижений в экономической и социальных сферах, что вызывает обоснованную критику власти со стороны общества и граждан КР.
Основными новеллами в проекте новой редакции Конституции, при сохранении значительного числа уже проявивших свою правовую направленность конституционных норм, предлагаются уточнение и компоновка по направлениям всех прав и свобод граждан, введение института Народного Курултая, переформатирование институтов президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу правительства, уточнение института парламента по численному составу и другие законодательные новшества.
Так, законопроектом предлагается установление высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия в форме Народного Курултая.
В частности, в главе I «Президент» институт президента претерпел изменения, где Президент является главой государства и возглавляет исполнительную власть КР.
Согласно новому Основному закону сокращается количество депутатов Жогорку Кенеша со 120 до 90.
Источник: Кабар
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