Людей эвакуировали из ТЦ ГУМ «Чынар». Здание оцеплено

Людей эвакуировали из ТЦ ГУМ «Чынар». Здание оцеплено

На месте работает следственно-оперативная служба

В Бишкеке эвакуировали людей из торгового центра ГУМ «Чынар». Vesti.kg свзязались с пресс-службой ГУВД Бишкека, чтобы выяснить причины оцепления торгового центра.

-В 16:10 поступил звонок в службу 102, — сообщили в милиции. - В здании ГУМа был обнаружен предмет с подозрительным содержанием. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района и сотрудники органов национальной безопасности. Здание на данный момент оцеплено в целях безопасности граждан.

Источник: vesti.kg