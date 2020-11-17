Людей эвакуировали из ТЦ ГУМ «Чынар». Здание оцеплено
На месте работает следственно-оперативная служба
В Бишкеке эвакуировали людей из торгового центра ГУМ «Чынар». Vesti.kg свзязались с пресс-службой ГУВД Бишкека, чтобы выяснить причины оцепления торгового центра.
-В 16:10 поступил звонок в службу 102, — сообщили в милиции. - В здании ГУМа был обнаружен предмет с подозрительным содержанием. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа УВД Свердловского района и сотрудники органов национальной безопасности. Здание на данный момент оцеплено в целях безопасности граждан.
Источник: vesti.kg
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