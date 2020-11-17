Продолжает ли Раимбек Матраимов переводить деньги государству? Ответ Минфина

Замдиректора Центрального казначейства напомнила, что часть денег от экс-зампреда ГТС поступила на специальный счет

Вчера на заседании комитета ЖК по бюджету и финансам парламентарии подняли вопрос о денежных средствах, которые должен возместить государству бывший зампредседателя Таможенной службы Раимбек Матраимов.

Vesti.kg связались с заместителем директора Центрального казначейства Минфина Джамилей Кадыровой, чтобы узнать, есть ли уже поступления от Матраимова.

-Есть специальный счет, который был открыт Минфином по указанию правительства, - объяснила Кадырова. -По состоянию на 16 ноября на этот счет поступило 494,8 миллионов сомов. В частности, от Матраимова поступило 493 миллиона сомов. В какие сроки будут осуществляться дальнейшие переводы, Минфин не может комментировать. Это компетенция правоохранительных органов. Наше ведомство, в свою очередь, осуществляет только ежедневный контроль по денежным поступлениям.

Напомним, бывший и.о. президента Садыр Жапаров в конце октября объявил об экономической амнистии сроком на один месяц. В соответствии с амнистией, лица, получившие доходы незаконным путем, должны возместить средства в государственную казну. Раимбек Матраимов был готов внести 2 млрд сомов в пользу государства до конца ноября текущего года.

Источник: vesti.kg