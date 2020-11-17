Продолжает ли Раимбек Матраимов переводить деньги государству? Ответ Минфина

Замдиректора Центрального казначейства напомнила, что часть денег от экс-зампреда ГТС поступила на специальный счет
Вчера на заседании комитета ЖК по бюджету и финансам парламентарии подняли вопрос о денежных средствах, которые должен возместить государству бывший зампредседателя Таможенной службы Раимбек Матраимов.
Vesti.kg связались с заместителем директора Центрального казначейства Минфина Джамилей Кадыровой, чтобы узнать, есть ли уже поступления от Матраимова.
-Есть специальный счет, который был открыт Минфином по указанию правительства, - объяснила Кадырова. -По состоянию на 16 ноября на этот счет поступило 494,8 миллионов сомов. В частности, от Матраимова поступило 493 миллиона сомов. В какие сроки будут осуществляться дальнейшие переводы, Минфин не может комментировать. Это компетенция правоохранительных органов. Наше ведомство, в свою очередь, осуществляет только ежедневный контроль по денежным поступлениям.
Напомним, бывший и.о. президента Садыр Жапаров в конце октября объявил об экономической амнистии сроком на один месяц. В соответствии с амнистией, лица, получившие доходы незаконным путем, должны возместить средства в государственную казну. Раимбек Матраимов был готов внести 2 млрд сомов в пользу государства до конца ноября текущего года.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!