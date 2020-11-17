Главы иностранных парламентов поздравили Таланта Мамытова с избранием на пост торага ЖК

Главы иностранных парламентов поздравили Таланта Мамытова с избранием на пост торага ЖК

На имя Торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова поступили поздравительные послания глав иностранных парламентов и межпарламентских организаций с избранием на должность торага законодательного органа, сообщает пресс-служба ЖК КР.

Свои поздравления направили главы парламентов Российской Федерации Валентина Матвиенко и Республики Беларусь Наталья Кочанова, а также Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов, Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась и Генеральный секретарь Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

В посланиях отмечается готовность глав парламентов государств в дальнейшем развитии и укреплении межпарламентских отношений с Жогорку Кенешом Кыргызской Республикой.

Источник: Кабар