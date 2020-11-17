Сооронбай Жээнбеков написал пост в соцсетях о своем дне рождении
Бывший президент Сооронбай Жээнбеков поблагодарил всех, кто поздравил его с днем рождения. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, в честь дня рождения, 16 ноября, многие написали теплые поздравления на его страницу.
«Всех благодарю. Для меня каждое ваше пожелание очень дорого и значимо. Я желаю вам того, что вы пожелали мне», – написал он.
Источник: reporter.kg
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