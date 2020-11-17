Осталось 4 км. Альтернативную дорогу Север-Юг сдадут в эксплуатацию в 2022

Осталось 4 км. Альтернативную дорогу Север-Юг сдадут в эксплуатацию в 2022

На альтернативной трассе Север-Юг завершено строительство 3 км тоннеля из 3,9 км. Об этом на комитете ЖК по транспорту и архитектурному строительству сообщил министр транспорт и дорог Бактыбек Бердалиев.

Он отметил, что осталось построить около 1000 метров тоннеля.

- В 2021 году мы не сможем завершить строительство. В 2022 году сдадим тоннель в экплуатацию, - подчеркнул Бердалиев.

Напомним, в Кыргызстане идет строительство трассы, которая соединит север и юг республики. Альтернативная дорогая Север - Юг является стратегически важным объектом инфраструктуры региона, а ее строительство - одной из самых амбициозных в истории независимого Кыргызстана.

Источник: vb.kg