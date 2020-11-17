Глава Минздрава КР заверил, что вакцина против гриппа не вредна гражданам с хроническими заболеваниями
В Кыргызстане вакцину против гриппа получили 303 тыс. 852 человека, из них 297 тыс. 102 - граждане, находящие в группе риске, 6 тыс. 750 граждан, привившихся по собственному желанию в частных медицинских учреждениях. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев.
С его слов, всего планируется вакцинировать 13% от всего населения республики.
«В настоящее время граждан интересует вопрос, не вредна ли вакцина лицам с хроническими заболеваниями. Хочу отметить, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, вакцина не оказывает негативного влияния на граждан с хроническими заболеваниями», - сказал он.
Также глава Минздрава КР указал, что в настоящее время планируется поставка еще 550 тыс. доз вакцины от гриппа и 20 тыс. доз вакцины от пневмококка.
«Вакцину от пневмококка планируется прививать гражданам старше 65 лет», - добавил Бейшеналиев.
Источник: Кабар
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