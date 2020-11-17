В части жилмассива Арча-Бешик и на некоторых улицах Канта нет электричества
В 06:15 17 ноября в связи с повреждением кабельной линии 10 кВ от подстанции «Арча-Бешик» было прервано электроснабжение на некоторых участках жилого массива Арча-Бешик, сообщила пресс-служба ОАО «Северэлектро».
Также в связи повреждением кабельной линии 10 кВ от подстанции «МИС» в 04:19 на улицах Меркулова и 60 лет Киргизии в городе Кант было отключение электроэнергии.
Оперативно-ремонтные бригады Западного и Кантского РЭС ОАО «Северэлектро» работают на местах.
Все возможные абоненты были подключены к другим источникам питания. Электроснабжение в указанных районах будет восстановлено в скором времени.
Источник: kg.akipress.org
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