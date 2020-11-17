Возможное повышение госпошлины на оформление квартиры. Мнение эксперта

Возможное повышение госпошлины на оформление квартиры. Мнение эксперта

Эксперт прокомментировал предложение депутата ЖК Сайдуллы Нышанова повысить плату за регистрацию квартиры в собственность

Сегодня на заседании комитета по бюджету и финансам народный избранник Сайдулла Нышанов предложил увеличить государственную пошлину на оформление квартир. Он предложил установить пошлины в размере: однокомнатная квартира — $100, двухкомнатная — $200 и трехкомнатная — $300. Данное предложение было внесено в рамках рассмотрения поправок в республиканский бюджет по проекту на 2021 год.

Vesti.kg обратились к эксперту, экономисту Асылбеку Аюпову, чтобы выяснить целесообразность такого повышения.

- Действующий парламент изжил себя во всех отношениях, - подчеркнул Аюпов. — Он нелегитимен и не должен более существовать. Любая их инициатива о том, что якобы надо поднять госпошлины, является популистской. По этой логике тогда надо поднять все налоги. Тем более сейчас процесс купли-продажи недвижимости резко сократился. Доходов у населения пока нет, на рынке затишье. К тому же предложивший депутат уже фактически не депутат. Он просто хочет уходя хлопнуть дверью и поэтому выдвигает такие предложения. Это просто идея, которая так и останется на бумаге.

Поясним, на сегодняшнем заседании Нышанов обратился к и. о. премьер-министра Артему Новикову с просьбой рассмотреть размер пошлины на оформление квартир в собственность. По его мнению, повышение положительно отразится на состоянии бюджета. Увеличение госпошлины якобы принесет бюджету дополнительно 1 млрд сомов. Сейчас этот разовый взнос составляет 1 500 сомов.

Источник: vesti.kg