В Бишкеке хотят внедрить электронные водительские права
Государственная регистрационная служба в рамках цифровизации государственных услуг на территории города Бишкек планирует введение электронных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства.
Как сообщает пресс-служба ведомства, партнером в реализации данного проекта выступает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.
Отмечается, что проект будет апробирован в Бишкеке и рассчитан на один год.
«Кроме того, применение пилотного программного решения по идентификации лиц, управляющих транспортными средствами, позволит в перспективе перейти на электронный вид водительских удостоверений и свидетельства о регистрации транспортного средства посредством мобильного приложения», — отметили в ГРС.
В ведомстве также добавили, что реализация данного проекта не повлечет выделения из республиканского бюджета финансовых затрат. В работе сотрудников ГУОБДД будут использоваться ранее закупленные планшетные компьютеры.
Источник: Элгезит
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