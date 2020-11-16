В Бишкеке хотят внедрить электронные водительские права

В Бишкеке хотят внедрить электронные водительские права

Государственная регистрационная служба в рамках цифровизации государственных услуг на территории города Бишкек планирует введение электронных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба ведомства, партнером в реализации данного проекта выступает Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

Отмечается, что проект будет апробирован в Бишкеке и рассчитан на один год.

«Кроме того, применение пилотного программного решения по идентификации лиц, управляющих транспортными средствами, позволит в перспективе перейти на электронный вид водительских удостоверений и свидетельства о регистрации транспортного средства посредством мобильного приложения», — отметили в ГРС.

В ведомстве также добавили, что реализация данного проекта не повлечет выделения из республиканского бюджета финансовых затрат. В работе сотрудников ГУОБДД будут использоваться ранее закупленные планшетные компьютеры.

Источник: Элгезит