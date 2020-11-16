МВД планирует все-таки внедрить ОСАГО с 1 января 2021 года

Проект постановления вынесен на общественное обсуждение

Министерство внутренних дел намерено внедрить обязательное приобретение полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) с 1 января 2021 года. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

«Также, предлагается внести норму о запрете эксплуатации транспортных средств, владельцы которых не заключили договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев, поскольку в соответствии со статьей 31 Закона Кыргызской Республики «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств» с 1 января 2021 года вступают в силу нормы об ответственности автовладельцев за неисполнение обязанности по обязательному страхованию», - отмечено в справке-обосновании к документу.

Напомним, закон об ОСАГО должен был вступить в силу еще с 1 января 2016 года, однако правительство несколько раз откладывало сроки начала действия этой нормы. Сначала обязать автовладельцев страховать свою ответственность обещали с 1 января 2019 года, а потом с 1 января 2021 года.

Источник: vesti.kg