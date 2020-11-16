Мэрия Бишкека регулирует цены на уголь

Первомайский акимиат совместно с МТУ района инспектирует работу торговых точек по реализации угля.

Как сообщает столичная мэрия, традиционно были проведены разъяснительные беседы с реализаторами точек по недопущению спекулятивного повышения цен на розничную торговлю твердого топлива в период прохождения осенне-зимнего периода и по соблюдению чистоты вокруг точек продаж углем.

«Установлено, что запасы угля имеются в достаточном количестве. Стоимость одного мешка угля (Кара-Кече) варьируется от 170 до 180 сомов, а одной тонны – 3 700-3 800 сомов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 800 жителей Первомайского района столицы по линии управления соцразвития (УСР) почтовым переводом получили денежную компенсацию на приобретение угля в размере 5 тыс. 700 сомов.

Источник: Кабар