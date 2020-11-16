(Фото) Когда проходил концерт в Кремле, где заметили Кашкара Джунушалиева?

Сегодня неизвестно местоположение экс-глав МВД И ГКНБ, их ищут.
В социальных сетях распространяется видео с концерта в Кремле, где был замечен бывший глава МВД Кашкар Джунушалиев. Однако, как сообщает сайт “1 канала”, эфир концерта был отснят еще в 2019 году. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие решили не проводить.
Напомним, что после октябрьских событий в Бишкеке о местонахождении экс-главы МВД Кашкара Джунушалиева и экс-председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева ничего неизвестно. Садыр Жапаров 2 ноября во время встречи с жителями Баткенской области сообщил, что экс-чиновники находятся в розыске.
“Сегодня неизвестно местоположение экс-глав МВД И ГКНБ, их ищут. Те, кто давал команду, виновные за стычки между милицией и народом, будут привлечены к ответственности”, – сказал тогда Жапаров.
Источник: reporter.kg
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