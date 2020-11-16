В Бишкеке задержали члена ОПГ по кличке БТР

В Бишкеке задержали члена ОПГ по кличке БТР

Оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ыссык-Атинского района задержан разыскиваемый за разбой.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, в ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого за совершение преступления, предусмотренного статьей 202 ( Разбой) УК КР, зарегистрированного в АИС ЕРПП еще в январе месяце текущего года, где подозреваемый, вооружившись неустановленным оружием, совершил разбойное нападение на предпринимателя на территории Ыссык-Атинского района.

В ходе принятых оперативных мероприятий сотрудниками милиции была установлена личность подозреваемого, в отношении которого в последующем судом заочно была избрана мера пресечения, и мужчина был объявлен в розыск.

Накануне в ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБОП СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Ыссык-Атинского района на одной из улиц города Бишкек при содействии сотрудников отряда специальных операций по Чуйской области ПСН МВД КР был задержан ранее неоднократно судимый 28-летний Т.А., состоящий на оперативно-превентивном учете МВД КР как член ОПГ ( по кличке «БТР»).

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ОВД Ыссык-Атинского района. Досудебное производство продолжается.

Источник: Кабар