В Бишкеке выявили незаконную продажу здания детсада

В Бишкеке выявили незаконную продажу здания детсада

В Бишкеке органами прокуратуры выявлена незаконная продажа здания детского сада. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

В подробностях сообщения говорится, что в целях обеспечения прав каждого ребенка на воспитание и доступное образование, гарантированных Конституцией Кыргызской Республики, и связи с острой нехваткой дошкольных образовательных учреждений на территории города Бишкек, прокуратурой Свердловского района г.Бишкек проведена проверка, где по результатам выявлен факт незаконной продажи и перепрофилирования детского сада, расположенного в центре города Бишкек.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства должностными лицами мэрии Бишкека и Союза потребительских обществ КР (Кыргызпотребсоюз), вопреки интересам государства, незаконно реализовано здание бывшего детского сада вместе с земельным участком площадью 0,60 га ЗАО «Имфико», учредителем которого является иностранный гражданин. В дальнейшем было незаконно осуществлено перепрофилирование здания дошкольного образовательного учреждения в коммерческий объект.

По результатам проверки 11.11.2020 года данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и в рамках наделенных полномочий, в целях возврата социального объекта, внесено исковое заявление в судебные органы.

Следует отметить, что на сегодняшний день рыночная стоимость указанного земельного участка составляет 199, 2 миллионов сомов.

Источник: Кабар