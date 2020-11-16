В Бишкеке выявили незаконную продажу здания детсада
В Бишкеке органами прокуратуры выявлена незаконная продажа здания детского сада. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.
В подробностях сообщения говорится, что в целях обеспечения прав каждого ребенка на воспитание и доступное образование, гарантированных Конституцией Кыргызской Республики, и связи с острой нехваткой дошкольных образовательных учреждений на территории города Бишкек, прокуратурой Свердловского района г.Бишкек проведена проверка, где по результатам выявлен факт незаконной продажи и перепрофилирования детского сада, расположенного в центре города Бишкек.
Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства должностными лицами мэрии Бишкека и Союза потребительских обществ КР (Кыргызпотребсоюз), вопреки интересам государства, незаконно реализовано здание бывшего детского сада вместе с земельным участком площадью 0,60 га ЗАО «Имфико», учредителем которого является иностранный гражданин. В дальнейшем было незаконно осуществлено перепрофилирование здания дошкольного образовательного учреждения в коммерческий объект.
По результатам проверки 11.11.2020 года данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и в рамках наделенных полномочий, в целях возврата социального объекта, внесено исковое заявление в судебные органы.
Следует отметить, что на сегодняшний день рыночная стоимость указанного земельного участка составляет 199, 2 миллионов сомов.
Источник: Кабар
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