(Фото) Гражданин Таджикистана пытался вывезти из Кыргызстана 8 тонн ГСМ

Гражданин Таджикистана пытался вывезти из Кыргызстана 8 тонн ГСМ
На юге Кыргызстана пресекли незаконный ввоз ГСМ на территорию республики. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.
Как отмечается, контрабанду задержали 15 ноября пограничники Лейлекского погранотряда пресекли.
- В ходе несения службы в местности Майты Лейлекского района Баткенской области пограничники обнаружили грузовую автомашину КАМАЗ под управлением гражданина Республики Таджикистан Н.Д., 1981 г.р. Машина направлялась из Кыргызстана в Таджикистан вне пункта пропуска. Пограничный наряд задержал автомашину. Во время досмотра транспортного средства в грузовом отсеке были обнаружены 8 тонн ГСМ. У водителя отсутствовали разрешительные документы на ГСМ, - рассказали в ГПС КР.
Водитель использовал подложные автомобильные номера КР. После оформления соответствующих документов задержанный и ГСМ были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Источник: vb.kg
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