Тимур Файзиев призвал бизнесменов инвестировать стартапы

Тимур Файзиев призвал бизнесменов инвестировать стартапы

2020 год выдался непростым для бизнес-сообщества Кыргызстана и экономика страны оказалась в серьезном упадке. Известный отечественный предприниматель и бизнес-тренер Тимур Файзиев считает, что кризис- не повод для остановки инвестиций. Он призывает бизнесменов вкладывать средства в стартапы и при любом кризисе искать возможности для развития и роста.

Тимур Файзиев сам лично поддержал отечественный бизнес и интересные стартап-идеи. Как известно, несколько месяцев назад он объявил о запуске реалити-шоу «Бизнес Өкүл Ата«, в рамках которого начинающие предприниматели смогут получить инвестиции от Тимура Файзиева до $100 000 и стать его бизнес-партнером. Кроме того, в программе реалити-шоу предусмотрено большое количество обучающего контента и практические советы от лучших бизнес-экспертов страны.

По словам Тимура Файзиева, в Кыргызстане очень много идей для бизнеса, интересных стартапов и огромный потенциал для развития, и обратился к бизнес-сообществу страны.

«Уважаемые бизнесмены! Приглашаю вас стать бизнес-наставниками и инвестировать в нашу молодежь. Это может быть тысяча, пять, сто тысяч или миллион долларов. Сумму определяете вы сами. Не просто подарить им деньги, а именно вложить в их классную бизнес-идею.

Каждый из вас может стать инвестором, наставником молодого предпринимателя, стать его партнером и вместе с ним выстраивать успешную бизнес-модель. Приглашаю вас поддержать самые интересные стартапы, которые мы отберем вместе с вами», — сказал Файзиев.

В итоге, проект «Бизнес Өкүл Ата» вызвал большой интерес у публики — более 37 000 откликов и порядка 3500 заявок на участие.

География поступивших заявок была весьма обширной — участники проекта со всех регионов Кыргызстана и из стран ближнего зарубежья — России, Казахстана и Узбекистана. Также были активны наши соотечественники из США, Канады, Франции, Кореи и Японии.

Отборочная комиссия во главе с Тимуром Файзиевым отобрали 100 лучших бизнес-идей, авторы которых и станут участниками реалити-шоу «Бизнес Өкүл Ата».

Реалити-шоу будет освещаться на телеканалах и на страницах Тимура Файзиева в социальных сетях. Генеральным партнером проекта выступает строительная компания Elite House.

Источник: elgezit.kg