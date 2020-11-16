Прокуратура будет проверять посещаемость онлайн-уроков? Ответ Первомайской прокуратуры

Как видно, проведение указанного рода профилактических мероприятий предусмотрено вышеназванным нормативно-правовым актом.
Прокуратура города Бишкек отреагировала на публикацию о том, что прокуратура собралась проверять посещаемость онлайн-уроков, родители напуганы. Об этом Reporter.kg сообщили в прокуратуре Первомайского района.
Прокуратурой Первомайского района города Бишкек 11 ноября 2020 года в целях профилактики правонарушений и безнадзорности детей было направлено письмо в муниципальную администрацию мэрии г.Бишкек по Первомайскому административному району, УВД и Центр образования Первомайского района об организации совместных мероприятий, направленных на выявление учащихся, не посещающих онлайн уроки, а также о проведении с ними и их родителями разъяснительной работы.
Отмечено, что в соответствии со ст.9 Закона «О профилактики правонарушений в Кыргызской Республики» органы и учебные заведения системы образования должны принимать меры по привлечению к учебе подростков школьного возраста, уклоняющихся от учебы.
«Как видно, проведение указанного рода профилактических мероприятий предусмотрено вышеназванным нормативно-правовым актом. Соответственно инициатива прокуратуры Первомайского района города Бишкек об организации вышеуказанного рода мероприятий была направлена исключительно на выявление учащихся, уклоняющихся от учебного процесса и проведение разъяснительной работы с их родителями, профилактику правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних», – сказали в пресс-службе.
Источник: reporter.kg
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