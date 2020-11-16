Китай и еще 14 стран АТР подписали соглашение о свободной торговле

Китай и еще 14 стран АТР подписали соглашение о свободной торговле

15 государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Китай, подписали соглашение о свободной торговле — по ряду параметров крупнейшее в мире. После восьми лет переговоров договор подписан в ходе саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Вьетнама Ханое, который прошел в режиме онлайн из-за пандемии.

На долю участников соглашения «Всестороннее региональное экономическое партнерство» (RCEP) приходится почти треть мировой экономики — 29 процентов. Больше только у Евросоюза. В странах — участниках соглашения проживает почти треть всего населения мира.

Соединенных Штатов среди участников нет, но документ подписали их союзники в регионе, такие как Япония, Южная Корея и Австралия. Новостное агентство Reuters отмечает, что это может рассматриваться как успех Китая, который, вопреки напряженным отношениям с США, налаживает их с соседями. В соглашении не участвует Индия, хотя она и участвовала в предварительных переговорах.

При президенте Дональде Трампе США вышли также из другого проекта создания зоны свободной торговли в регионе — Транстихоокеанского партнерства.

Источник: Азаттык