Процесс по делу о незаконном освобождении Батукаева отложили

Процесс по делу о незаконном освобождении Батукаева отложили

Рассмотрение дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева отложено. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

По ее данным, заседание отложено из-за болезни судьи.

Напомним, ранее Первомайский суд Бишкека по делу Батукаева приговорил бывшего президента Алмазбека Атамбаева к 11,2 годам лишения свободы.

Источник: Элгезит