Процесс по делу о незаконном освобождении Батукаева отложили
Рассмотрение дела по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева отложено. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
По ее данным, заседание отложено из-за болезни судьи.
Напомним, ранее Первомайский суд Бишкека по делу Батукаева приговорил бывшего президента Алмазбека Атамбаева к 11,2 годам лишения свободы.
Источник: Элгезит
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