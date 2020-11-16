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(Видео)​ Человека, похожего на Кашкара Джунушалиева, заметили на концерте в Москве

Между тем в Кыргызстане экс-глава МВД объявлен в розыск​

Человека, похожего на бывшего министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева, заметили 15 ноября в Москве на праздничном концерте ко Дню милиции России. Соответствующая информация появилась в группе Bezpredelkg в соцсети Instagram.​
В женщине, сидящей слева от него, пользователи соцсети узнали супругу экс-министра внутренних дел КР.​

К указанной информации автор публикации прикрепил ссылку на концерт.​
Стоит отметить, что в начале ноября тогдашний и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров на встрече с жителями Баткенской области сообщил, что экс-глава ГКНБ Орозбек Опумбаев и экс-глава МВД Кашкар Джунушалиев объявлены в розыск.​

«Бывшие руководители МВД И ГКНБ разыскиваются. Виновные в столкновениях милиции с народом будут наказаны», - заявил он.​

  

Источник: vesti.kg

           

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