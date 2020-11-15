Глава ГНС и его заместитель заразились COVID-19

Глава ГНС и его заместитель заразились COVID-19

Председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев и его заместитель Кубаныч Шатемиров заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом Reporter.kg сообщил источник.

Сообщается, что с 11 ноября Абдадиев на больничном, Шатемиров – с 12 ноября.

13 ноября около сотни сотрудников центрального аппарата налоговой сдали ПЦР-тесты на COVID-19, результаты пока не вышли.

«Абдалиев успел провести коллегию 6 ноября с участием первого вице-премьер-министра Артема Новикова и других. Сколько человек заражены пока неизвестно», – сказал источник.

Кабыл Абдалиев/Кубаныч Шатемиров

Источник: Reporter.kg