Глава ГНС и его заместитель заразились COVID-19
Председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев и его заместитель Кубаныч Шатемиров заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом Reporter.kg сообщил источник.
Сообщается, что с 11 ноября Абдадиев на больничном, Шатемиров – с 12 ноября.
13 ноября около сотни сотрудников центрального аппарата налоговой сдали ПЦР-тесты на COVID-19, результаты пока не вышли.
«Абдалиев успел провести коллегию 6 ноября с участием первого вице-премьер-министра Артема Новикова и других. Сколько человек заражены пока неизвестно», – сказал источник.Кабыл Абдалиев/Кубаныч Шатемиров
Источник: Reporter.kg
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