(Видео) КР медсестры будут проходить аттестацию в онлайн-режиме

Медсестры, работающие в стационарах, будут проходить аттестацию в онлайн-режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

По ее данным, пилотный проект запущен в Национальном центре кардиологии и терапии. К тестированию готовятся медсестры медицинской организации.

Проект запущен при технической поддержке MER.Project.

«Если раньше мы делали копии документов для регистрации, собирали отчет за 3 года, клали его в папку, относили секретарю по аттестации, то теперь достаточно сделать копию документов через сканер и отправить ее онлайн. Новый пилотный проект не только сэкономил нам время, но и силы. Тестирование длится 1,5 часа, и мы должны ответить на 100 вопросов. Сертификацию можно пройти на работе, дома, где угодно. Для этого требуется смартфон, ноутбук или компьютер с веб-камерой, подключенный к интернету», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что представители Аттестационной комиссии будут наблюдать за процессом в режиме онлайн. В результате у медсестер не будет возможности использовать вспомогательные материалы, шпаргалки, или просить о помощи вовремя тестирования. «Они будут сдавать экзамен на основе своего опыта. Человеческого фактора быть не может. В условиях сегодняшней пандемии новая платформа поможет предотвратить распространение COVID-19», — рассказали медсестры.

Согласно приказу Минздрава медсестры, работающие во всех медицинских организациях Кыргызстана, с 16 ноября будут проходить онлайн-аттестацию через новую платформу – по программе «IT-тест».

Источник: Элгезит