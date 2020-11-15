 (Видео) КР медсестры будут проходить аттестацию в онлайн-режиме

Медсестры, работающие в стационарах, будут проходить аттестацию в онлайн-режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.
По ее данным, пилотный проект запущен в Национальном центре кардиологии и терапии. К тестированию готовятся медсестры медицинской организации.
Проект запущен при технической поддержке MER.Project.
«Если раньше мы делали копии документов для регистрации, собирали отчет за 3 года, клали его в папку, относили секретарю по аттестации, то теперь достаточно сделать копию документов через сканер и отправить ее онлайн. Новый пилотный проект не только сэкономил нам время, но и силы. Тестирование длится 1,5 часа, и мы должны ответить на 100 вопросов. Сертификацию можно пройти на работе, дома, где угодно. Для этого требуется смартфон, ноутбук или компьютер с веб-камерой, подключенный к интернету», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что представители Аттестационной комиссии будут наблюдать за процессом в режиме онлайн. В результате у медсестер не будет возможности использовать вспомогательные материалы, шпаргалки, или просить о помощи вовремя тестирования. «Они будут сдавать экзамен на основе своего опыта. Человеческого фактора быть не может. В условиях сегодняшней пандемии новая платформа поможет предотвратить распространение COVID-19», — рассказали медсестры.
Согласно приказу Минздрава медсестры, работающие во всех медицинских организациях Кыргызстана, с 16 ноября будут проходить онлайн-аттестацию через новую платформу – по программе «IT-тест».
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!