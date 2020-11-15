(Видео) Полномочия и.о.президента перешли к Таланту Мамытову. Он обратился к кыргызстанцам

Полномочия и.о.президента перешли к Таланту Мамытову. Он обратился к кыргызстанцам
В связи с выдвижением кандидатуры Садыра Жапарова на должность президента Кыргызстана и сложением полномочий и.о.президента, в соответствии с Конституцией полномочия и.о.президента страны перешли к торага Жогорку Кенеша Таланту Мамытову.
Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента, в связи с чем Талант Мамытов выступил с обращением к гражданам страны.
В обращении и.о.президента говорится:
«Дорогие соотечественники!
Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 ноября, подал в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики документы о выдвижении своей кандидатуры на пост Президента Кыргызской Республики.
Согласно Закону, он сложил с себя полномочия Президента, а также приостановил полномочия Премьер-министра страны чтобы участвовать в выборах наравне с другими кандидатами, как обычный гражданин.
В связи с этим с сегодняшнего дня в соответствии со статьей 68 Конституции Кыргызской Республики до избрания нового Президента его обязанности возложены на меня, Спикера Жогорку Кенеша.
Уважаемые соотечественники!
Наш народ, прошедший много испытаний, дорожащий свободой и справедливостью, в короткое время мирно преодолел острый политический кризис после народных возмущений 5–6 октября, укрепив свое единство. В настоящее время в Кыргызстане сохраняется политическая и социальная стабильность. Правоохранительные органы, суды, Правительство и органы местного самоуправления работают в штатном режиме.
Предпринимаются решительные шаги по усилению борьбы с коррупцией.
Активизировалась работа по защите и развитию малого и среднего бизнеса.
Принимаются профилактические меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
Кыргызстан готов к дальнейшему углублению партнерства со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Все международные обязательства, предыдущие двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности полностью выполняются.
По требованию народа готовится конституционная реформа.
Основная задача — проведение открытых и законных президентских выборов, назначенных на 10 января 2021 года. Необходимо обеспечить свободное волеизъявление народа путем создания равных условий для всех кандидатов.
Приступая к исполнению обязанностей главы государства, я чувствую личную ответственность перед народом и государством.
В рамках моих конституционных прав, как исполняющего обязанности Президента, я сделаю все, чтобы защитить мирную жизнь людей и целостность страны.
Уверен, что сознательные граждане страны полностью поддержат мои усилия.
Призываю всех сограждан внести посильный вклад в преодолении преград и трудностей.
Я полностью уверен, что мы добросовестно выполним свою миссию».
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!