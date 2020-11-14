Жапаров и Мирзиеев по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Жапаров и Мирзиеев по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Сегодня, 14 ноября, состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности президента Кыргызстана, премьер-министра Садыра Жапарова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Во время телефонного разговора лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Садыр Жапаров выразил особую признательность главе Узбекистана за поддержу, оказываемую Кыргызстану в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Отметил, что узбекская сторона в сложный для Кыргызстана период передала гуманитарную помощь в виде медикаментов, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования и продовольствия.

В завершении беседы и.о.президента Садыр Жапаров подчеркнул, что кыргызская сторона готова к дальнейшему укреплению стратегического партнерства, расширению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Узбекистаном.

Источник: Кабар