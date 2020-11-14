Государственная пограничная служба КР передана в ведение ГКНБ
Государственная пограничная служба (ГПС) КР передана в ведение Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР. Соответствующее решение подписал исполняющий обязанности президента КР, премьер-министр Садыр Жапаров, сообщает пресс-служба правительства страны.
«В целях совершенствования системы охраны государственной границы, противодействия угрозе проникновения международных бандформирований, повышения эффективности борьбы с незаконным ввозом товаров и грузов, наркотических средств и оружия на территорию Кыргызстана из сопредельных государств, в рамках оптимизации функций государственных органов исполнительной власти, Государственная пограничная служба КР передана в ведение Государственного комитета национальной безопасности КР», - говорится в сообщении.
В соответствии с принятым решением на базе ГПС КР образована Пограничная служба ГКНБ, с местом дислокации в городе Бишкек.
Директор Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности КР будет являться первым заместителем председателя ГКНБ.
ГКНБ поручено в месячный срок внести предложения по изменению нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Пограничной службы ГКНБ.
Источник: Кабар
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