Экс-премьеру Жанторо Сатыбалдиеву провели вторую операцию на сердце

Экс-премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев перенес операцию на сердце.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В сообщении указывается, что оперативное вмешательство для установки стентов в поврежденные сосуды, несущие кровь в сердце, было проведено 64-летнему Жанторо Сатыбалдиеву на этой неделе. 13 ноября его посетил Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов.

Экс-глава правительства сейчас получает лечение в Национальном госпитале. Он также рассказал, что по своему уголовному делу он обратился в Верховный суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение уголовного дела назначено на 6 декабря 2020 года.

Напомним, экс-премьер Жанторо Сатыбалдиев осужден на 7,5 лет по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ.

В 2013 году ему была проведена операция на сердце в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева в Москве.

Источник: Элгезит