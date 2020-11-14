Экс-премьеру Жанторо Сатыбалдиеву провели вторую операцию на сердце

Экс-премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев перенес операцию на сердце.
Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
В сообщении указывается, что оперативное вмешательство для установки стентов в поврежденные сосуды, несущие кровь в сердце, было проведено 64-летнему Жанторо Сатыбалдиеву на этой неделе. 13 ноября его посетил Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов.
Экс-глава правительства сейчас получает лечение в Национальном госпитале. Он также рассказал, что по своему уголовному делу он обратился в Верховный суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрение уголовного дела назначено на 6 декабря 2020 года.
Напомним, экс-премьер Жанторо Сатыбалдиев осужден на 7,5 лет по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ.
В 2013 году ему была проведена операция на сердце в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева в Москве.
Источник: Элгезит
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