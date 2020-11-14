В Москве состоялась встреча сопредседателей российско-кыргызской Межправкомиссии

В Москве состоялась встреча сопредседателей российско-кыргызской Межправкомиссии

В Москве состоялась встреча сопредседателей российско-кыргызской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, первого вице-премьер-министр Кыргызстана Артема Новикова и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

В рамках встречи Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономического и культурно-гуманитарного направления, сообщает пресс-служба правительства КР.

Артем Новиков отметил стабилизацию политической ситуации в Кыргызстане и возврат политических процессов в конституционное поле. Проинформировал, что на 10 января 2021 г. назначены досрочные выборы президента КР.

Было подчеркнуто, что Кыргызская Республика остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам, строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров, а также защите прав инвесторов и обеспечению безопасности иностранных граждан, находящихся на территории КР.

По итогам встречи подписано межправительственное Соглашение об оказании безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике, в целях развития и модернизации системы налогового администрирования Кыргызстана, с учётом опыта Федеральной налоговой службы России. Предоставляемая техническая помощь позволит в течение двух лет перейти налоговой службе Кыргызстана на новый прозрачный метод администрирования налогов, искоренить коррупционные проявления и реализовать в полной мере сервисную модель обслуживания налогоплательщиков через передовые цифровые технологии.

Также Сопредседатели Межправительственной комиссии договорились в течение месяца подготовить и подписать План совместных действий по увеличению двустороннего товарооборота между странами.

Кыргызская сторона обратилась с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества регулярных авиасообщений с соблюдением всех санитарно – эпидемиологических норм и требований. Данный вопрос будет рассмотрен по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в странах.

В заключение встречи, Сопредседатели подтвердили стремление к дальнейшему укреплению и активизации политических, экономических и культурно-гуманитарных контактов в духе стратегического союзничества.

Источник: Кабар