(Фото) Главы диппредставительств и международных организаций на встрече с С.Жапаровым

Главы диппредставительств и международных организаций на встрече с С.Жапаровым

И.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров 13 ноября встретился с главами дипломатических представительств и международных организаций, а также с почетными консулами иностранных государств, аккредитованными в Кыргызстане.

Источник: kg.akipress.org