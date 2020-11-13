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(Фото) Главы диппредставительств и международных организаций на встрече с С.Жапаровым

 Главы диппредставительств и международных организаций на встрече с С.Жапаровым

И.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров 13 ноября встретился с главами дипломатических представительств и международных организаций, а также с почетными консулами иностранных государств, аккредитованными в Кыргызстане.

И.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров 

Садыр Жапаров и министр иностранных дел Руслан Казакбаев 

В первом ряду: посол России Николай Удовиченко и посол Турции Женгиз Камил Фырат 

 

 

 

Во втором ряду: директор постоянного представительства АБР в Кыргызстане Кэндис МакДейган 

Посол Азербайджана Гидаят Оруджев 

Постоянный координатор системы ООН Озонниа Ожиело

 

Источник:  kg.akipress.org

 

           

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