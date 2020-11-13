Сотрудники ГКНБ задержали оперативника Ленинского РУВД за взятку (фото)

Милиционер вымогал 100 тысяч сомов

Накануне, 12 ноября 2020 года, сотрудники ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с СВР МВД при получении взятки в размере 30 тыс. сомов задержали оперуполномоченного Ленинского РУВД Бишкека «З.Ж.А.».

Установлено, что милиционер вымогал 100 тыс. сомов за непривлечение к уголовной ответственности по досудебному производству в отношении заявителя.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ч.1 ст.326 (Вымогательство взятки) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Пресс-центр ГКНБ