В Бишкеке открылся штаб добровольных медиков и волонтеров

Сейчас там консолидированы 20 волонтерских движений, 15 общественных фондов, благотворительных и неправительственных организаций

Сегодня в Бишкеке прошло открытие общереспубликанского штаба добровольных медиков и волонтеров.

На сегодняшний день там консолидированы 20 волонтерских движений, 15 общественных фондов, благотворительных и неправительственных организаций по оказанию первой помощи соотечественникам.

Создана единая база волонтеров по виду оказываемой помощи: волонтеры-медики, волонтеры-водители, добровольцы по оказанию гуманитарной поддержки, где будут проходить встречи, решаться организационные вопросы.

В течение месяца планируется подписание меморандума между мэрией столицы и фондами, организациями, движениями для дальнейшего сотрудничества.

Штаб находится на улице Ибраимова, 100 (пересечение улиц Киевской и Ибраимова).

Источник: vesti.kg