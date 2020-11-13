В Бишкеке открылся штаб добровольных медиков и волонтеров

Сейчас там консолидированы 20 волонтерских движений, 15 общественных фондов, благотворительных и неправительственных организаций
Сегодня в Бишкеке прошло открытие общереспубликанского штаба добровольных медиков и волонтеров.
На сегодняшний день там консолидированы 20 волонтерских движений, 15 общественных фондов, благотворительных и неправительственных организаций по оказанию первой помощи соотечественникам.
Создана единая база волонтеров по виду оказываемой помощи: волонтеры-медики, волонтеры-водители, добровольцы по оказанию гуманитарной поддержки, где будут проходить встречи, решаться организационные вопросы.
В течение месяца планируется подписание меморандума между мэрией столицы и фондами, организациями, движениями для дальнейшего сотрудничества.
Штаб находится на улице Ибраимова, 100 (пересечение улиц Киевской и Ибраимова).
Источник: vesti.kg
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