Самат Токтоналиев назначен замдиректора Госагентства по молодежной политике

Самат Токтоналиев назначен замдиректора Госагентства по молодежной политике

Самат Токтоналиев назначен заместителем директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта по молодежной политике. Об этом сообщили в Госспорте.

Ранее, 2 ноября 2020 года, Мирлан Парханов был освобожден от занимаемой должности заместителя директора ведомства согласно поданному заявлению.

Соответствующие распоряжения подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Резюме:

Токтоналиев Самат Садыкович

Родился 24 июня 1979 года в городе Нарын, окончил школу №2 им.В.П.Чкалова

Образование и квалификация:

2003-2004 гг. – Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, Мастер государственного управления и местного самоуправления, (академическая степень «Магистр»).

1996-2001 гг. – Нарынский государственный университет, высшее юридическое образование. Специальность юрист.

Трудовая деятельность:

2019 -2020 гг – заместитель директора Государственного учреждения «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорт;

2018-2019 гг. – юрист Общества с ограниченной ответственностью «Чайна Петроль Компани Джунда»;

2017-2018 гг. – заведующий сектором государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта;

2017 г – и.о. главного специалиста (юрист) Общественно – государственного управления капитального строительства мэрии города Бишкек (ОГУКС);

2017 г – ведущий специалист отдела правовой экспертизы и управления персоналом Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

2015-2016 юрист консультант по проекту онлайн консультации Фонда Эвразии.

2013-2015 гг. – Генеральный директор ОАО «Деревообрабатывающий завод-3»;

2008-2013 гг. – юрист группы компаний ОсОО «Кастомс Карго Сервис», ОАО «ДОЗ-3», ОсОО «Консалт Карго», ОсОО «Волшебная лампа», ОсОО «Касабланка Де Люкс»;

2008 г. - старший юрист ОсОО «Kyrgyz Concept»;

2007-2008 гг. – исполняющий обязанности директора Сокулукского филиала неправительственной организации «LARC» при поддержке Швейцарского агентства;

2005-2007 гг. – директор Ат-Башинского филиала неправительственной организации «LARC» при поддержке Швейцарского агентства;

2005 г. – юрист Таласского филиала неправительственной организации «LARC» при поддержке Швейцарского агентства;

2004-2005 гг. – исполнительный директор Микрокредитной компании «Союз-БТ» по совместительству;

2004 г. – ассистент Нарынского филиала неправительственной организации «LARC» при поддержке Швейцарского агентства;

2002-2003 гг. – юрист-координатор проекта фонда «Сорос – Кыргызстан», «Библиотечный центр правовой информации»;

2001-2003 гг. – преподаватель юридического факультета Нарынского государственного университета;

1999-2000 гг – координатор организационного отдела Нарынского филиала Общественного Объединения «Молодые юристы Кыргызстана».

Источник: Кабар